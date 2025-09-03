قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: لدينا جيش وطني قوي لا يقبل التفريط في أرضه
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عاودت التراجع.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

شهدت أسعار الدواجن،  هبوطا كبيرا  منذ مطلع  الشهر الماضي في المزارع .

وهبط سعر كيلو الدواجن من مستوى الـ 80 جنيهًا، إلى 64  جنيهًا للكيلو.

وكانت قد ارتفعت أسعار الدواجن بنحو جنيهن اول أمس ثم عاودت التراجع مرة أخرى. 

أسعار الدواجن بالأسواق 

وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من 15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

اقرأ أيضًا:

وانخفضت أسعار الدواجن عند مستوى 64 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 74 و75 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق. 

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 64 جنيهًا للكيلو في المزارع منخفضه بنحو جنيهين، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 74 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 45 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 55و60 جنيهًا للكيلو. 

وتراوح سعر الدواجن الساسو 102 جنيه بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و115 جنيها. 

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

 وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض. 

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

 من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى. 

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض. 

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 140 و150 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض الأحمر بين 145 و155 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض البلدي بين 130 و135 جنيهًا للكرتونة.

 

 أسعار الكتاكيت اليوم

هبطت أسعار الكتاكيت وسجلت:

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 9 و10 جنيهات.

 الكتكوت "ساسو": 11 جنيها. 

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

 كتكوت ساسو : بين 9 و10 جنيهات.

كتكوت فيومي 7 جنيهات  

بط مسكوفي 17 جنيها

بط مولر  17 جنيها

بط بيور  14 جنيها

سمان عمر اسبوعين 8 جنيهات.

 

 أسعار البانيه والأوراك اليوم

 سعر الأوراك: بين 75 و80 جنيها.

 سعر البانيه: بين 180و200 جنيه. 

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهات. 

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين50 و55 جنيهًا. 

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا. 

سعر البط: 160 جنيهًا.

 سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض الدواجن البيضاء الدواجن الساسو أسعار البيض اليوم الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

البحر المتوهج

البحر المتوهج.. ظاهرة غامضة حيرت العلماء 4 قرون .. ما التفسير العلمي ؟

أمير عبد الحميد

الأهلي كلمة السر.. لماذا تصدر أمير عبد الحميد الترند؟

الفراخ والبيض

2 جنيه للكيلو.. تراجع أسعار الفراخ وكرتونة البيض في الأسواق اليوم

بالصور

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد