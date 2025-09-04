في ساعة هتأكلي ولادك حلاوة المولد .. أسرع طريقة لعمل الملبن زي زمان

يعد الملبن من أشهر حلويات المولد النبوي التى لا تخلو منها العلب الجاهزة خاصة أنه توجد منه أنواع كثيرة ومتعددة.

نعرض لكم طريقة عمل الملبن بالسكر في البيت من خلال خطوات الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات الملبن بالسكر



2 كوب سكر

كوب ماء



3 ملعقة كبيرة جيلاتين ( مذوب في نصف كوب ماء)

ملعقة كبيرة ماء ورد

لون غذائي أحمر

لون غذائي أخضر

سكر أبيض خشن للوجه



طريقة عمل الملبن بالسكر



ضعي مكونات المرحلة الأولى فى حلة على النار واتركيها حتى يثقل ويصبح مثل السيرب.



ضعي الجيلاتين المذوب على الخليط السابق ويترك على النار حتى يتماسك ثم ضعي ماء الورد.



ضعي جزء خليط الجيلاتين في قالب بايركس أو سليكون مدهون زيت وضيفي اللون المفضل وباقي الكمية ضعيها فى قالب اخر وضعي لون مختلف وقلبي قليلا وانتظرى حتى تبرد.

اتركي الجيلاتين حتى يتماسك تماما ثم اقلبي وعاء الملبن واخرجيه منه وقطعيه بالسكينة على شكل مكعبات.

احضري بولة كبيرة وضعي فيها السكر الخشن ثم ضعي قطع الملبن وقلبيهم جيدا حتى يلتصق السكر به جيدا ثم يقدم.