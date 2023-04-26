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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع العراقية تخصص طائرتين لإجلاء الرعايا العالقين في السودان

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، اليوم الأربعاء، عن تخصيص طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان.

وقال العباسي في بيان، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، خصصنا طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان".

وأضاف، أن "وزارة الدفاع والجيش العراقي جاهزين لكل المهام".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد وجه، أمس الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إجلاء الرعايا العراقيين المقيمين في السودان.

وفي وقت سابق، كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن 16% فقط من المرافق الصحية تعمل في السودان، متوقعًا المزيد من الوفيات في البلاد في ظل نقص الخدمات.

وأضاف “جيبريسوس”، أن أكثر من 60% من المنشآت الصحية في الخرطوم مغلقة، لافتًا إلى أن العديد من المرضى المصابين بأمراض مزمنة لا يستطيعون الوصول إلى المرافق الصحية أو الأدوية التي يحتاجونها.

ولفت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي بالسودان يهدد بجعل المخزونات القليلة المتبقية من الدم المخزنة في ببنك الدم المركزي غير صالحة للاستعمال.

وأشار إلى أن موظفي منظمة الصحة العالمية يخاطرون بحياتهم لدعم الاحتياجات الصحية العاجلة، موضحًا "نحن بصدد نقل موظفينا في السودان وعائلاتهم إلى مكان آمن، لكننا نضع خططًا لمواصلة عملياتنا بأفضل ما في وسعنا".

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