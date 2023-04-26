السجن المشدد 5 سنوات لـ تاجر مخدرات في مدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،حكمها بمعاقبة شخص، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالإتجار في المخدرات بمدينة نصر.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 3369 لسنة 2021 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم "علي.م" وآخر - سبق الحكم عليه - أحرزا جوهر مخدر الإندازول بغرض الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد ضابط مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم، أبصر المتهم برفقته آخر سبق الحكم عليه محرزان جوهر مخدر الإندازول، وبضبطهما وتفتيشهما عثر بحوزتهما على 44 كيس بلاستيكي بهما جوهر مخدر الإندازول بغير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أن الأكياس المضبوطة تحتوي على مادة خضراء اللون مفروكة ثبت أنها لجوهر الإندازول المخدر والمدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، ووزنوا قائمًا 44 جرام.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.