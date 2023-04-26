عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الحركة الوطنية يعين يارا حسن سليمان أمينا مساعدا لأمانة المرأة بالحزب

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد على

وافق اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي قرار الأمين العام ونائب رئيس الحزب الدكتور احمد الضبع  بتعيين الدكتورة يارا حسن محمد سليمان عضوا بالأمانة العامة للحزب وأمينا مساعدا للأمانة المركزية للمرأة.

جاءت الموافقة على التعيين بعد مذكرة ترشيح من الدكتور احمد الضبع الامين العام ونائب رئيس الحزب.

وتضمن نص القرار الذي حمل رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠٢٣م ما يلي : بعد الإطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧م وتعديلاته وبعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب بعد العرض على رئيس الحزب وموافقة سيادته

تقرر الآتي :  المادة الأولى : يتم تعيين الدكتورة يارا حسن محمد سليمان، عضوا بالأمانة العامة للحزب وأمينا مساعدا للأمانة المركزية لشئون المرأة .

مادة الثانية : ينفذ إعتبارا من تاريخه

حزب الحركة الوطنية محمد سليمان الأحزاب السياسية الاحزاب الامين العام الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

مع عودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

55 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

موعد إجازة عيد العمال رسميًا.. وهل يتم ترحيلها للخميس؟

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق: عودة الخدمة بشكل طبيعى بمحطة حلوان وانتظام الحركة بالخط الأول

بعد القرار الجمهوري.. رئيس الوزراء يوجه بضرورة توسع المقاولون العرب لأعمالها خارج البلاد

السير مجدى يعقوب يزور المتحف المصري الكبير .. صور

منظور إنساني.. بسام راضي: مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ رغم الأزمات العالمية

حيلة غير متوقعة تحمى من انخفاض الضغط

النادي محتاج يبيع النجم دا| خالد الغندور: شرط لانضمام إمام عاشور للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف..طريقة عمل كب كيك سهل

سر مرعب لمطعم مشهور .. يقلى البرجر بزيت لم يتغير منذ 100 عام

الأغلى في تاريخ الأهلي|بيراميدز يغري حسين الشحات بهذا المبلغ واللاعب يحسم الأمر

خيانة قادير دوغلو لزوجته الممثلة التركية نسليهان أتاغول.. القصة الكاملة

فيديو

تريند الأرقام من901 إلى 926 يجتاح منصات التواصل.. ما علاقة حمادة هلال؟|فيديوجراف

بركان البحر المتوسط يهدد العالم.. تطورات جديدة

ذهب للشكوى من صوت المؤذن.. أسترالي يعلن إسلامه داخل مسجد

حسين الشحات ويوسف نبيه.. خطة بيراميدز لخطف أقوى صفقتين من الأهلي والزمالك|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ