رئيس الحركة الوطنية يعين يارا حسن سليمان أمينا مساعدا لأمانة المرأة بالحزب

وافق اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي قرار الأمين العام ونائب رئيس الحزب الدكتور احمد الضبع بتعيين الدكتورة يارا حسن محمد سليمان عضوا بالأمانة العامة للحزب وأمينا مساعدا للأمانة المركزية للمرأة.

جاءت الموافقة على التعيين بعد مذكرة ترشيح من الدكتور احمد الضبع الامين العام ونائب رئيس الحزب.

وتضمن نص القرار الذي حمل رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠٢٣م ما يلي : بعد الإطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧م وتعديلاته وبعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب بعد العرض على رئيس الحزب وموافقة سيادته

تقرر الآتي : المادة الأولى : يتم تعيين الدكتورة يارا حسن محمد سليمان، عضوا بالأمانة العامة للحزب وأمينا مساعدا للأمانة المركزية لشئون المرأة .

مادة الثانية : ينفذ إعتبارا من تاريخه