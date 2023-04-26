حقوق القاهرة: استئناف اليوم الدراسى بالجدول القديم

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن انتظام اليوم الدراسى مرة أخرى بالفصل الدراسى الثانى .

وقال الدكتور محمد سامح ، انه تم استئناف الدراسة اليوم حيث يتم العمل بالجدول القديم الذي تم إعلانه فى بداية الفصل الدراسي الثاني ، مؤكدا على إلغاء العمل بالجدول الدراسي المخصص لشهر رمضان.

جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر، وقررت اللجنة العليا للمسابقة اختيار موضوع بحثي لعام 2023 بعنوان "دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية في مصر".

وقال الدكتور محمد الخشت، إن اختيار موضوع المسابقة لهذا العام يهدف إلى التركيز على العمل الأهلي التنموي في مصر، وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان، وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر، خاصة مع دخول المجتمع المدني في مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ والذي يعد أحد أهم المحاور المطروحة للبحث، مشيرًا إلى فتح باب تقديم الأبحاث حتى موعد أقصاه 18 سبتمبر 2023، ويتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2023.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن اللجنة العليا لجائزة وقف الفنجري اشترطت ألا يكون المُتقدم للمسابقة قد حصل على أي من جوائز الوقف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وحددت جوائز المسابقة بقيمة إجمالية بلغت 70 ألف جنيه للفائزين، بواقع 13 جائزة مقسمة 3 جوائز أصلية وهي 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفًا للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى 10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل منها 2000 جنيه.