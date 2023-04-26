العلاج بالفن أهمها.. طفولة مبكرة القاهرة تعقد دورات تدريبية في مايو

أعلنت كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن عقد عدد من الدورات التدريبية خلال شهر مايو القادم بعدد من المجالات .

وأوضحت كلية الطفولة المبكرة ، أن الدورات التدريبية هى العلاج بالفن ، تصميم الألعاب الألكترونية ، تنمية المهارات ،تعديل السلوك ، تحليل أنماط الشخصية

جامعة القاهرة

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من المهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، والاستشاريين الهندسيين، حول تطور مراحل العمل بمشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر تمهيدًا لافتتاحها قريبًا، حيث تعد أول جامعة برامج على مستوى العالم وفقا لما تم إعلانه عند وضع حجر الأساس في أبريل 2018، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وتحول جامعة القاهرة إلى جامعات الجيل الرابع وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي.

وقد وجه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بضرورة مواصلة الجهود المكثفة للعمل على الالتزام بالخطة الزمنية لاستكمال كافة الأعمال التنفيذية المُتبقية على أعلى مستوى من الكفاءة مع الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري العريق للجامعة الأم.

وأشار التقرير إلى أن الدكتور محمد الخشت عقد اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي لجامعة القاهرة الدولية، اطلع خلال الاجتماع الأول، على تطورات الجوانب الإنشائية والتشطيبات الخاصة والتي وصلت للمراحل الأخيرة وأوشكت على الانتهاء، وتتضمن الإنشاءات والتجهيزات، والتشطيبات الداخلية والخارجية، والأعمال الاليكتروميكانيكية، وتوريد الأثاث.