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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية النانو تكنولوجي بالقاهرة تعلن موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة ، عن موقف اليوم الدراسى بعد انتهاء شهر رمضان الكريم . 

وقالت الدكتورة رباب الشريف ، إن اليوم الدراسى بكلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجى ، انتظم بشكله الطبيعى و المواعيد الرسمية قبل شهر رمضان الكريم . 

وأضافت الدكتورة رباب الشريف ، أن المحاضرات مستمره كما هى ، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى تنطلق يوم 17 من شهر مايو القادم حضوريا بالكلية .

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جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، وعودة الطلاب المغتربين إلى المدن الجامعية وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، استكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ومتابعة المحاضرات وفقًا للجداول المعلنة بكل كلية، مشددًا على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية واستكمال محاضراتهم.

الدكتورة رباب الشريف كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوج كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني المحاضرات الدكتور محمد عثمان الخشت

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