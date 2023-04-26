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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تنظم عدد من الدورات التدريبية خلال شهر إبريل.. تفاصيل

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

 

أعلن مركز التدريب و التوثيق و الانتاج الاعلامى بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تنظيم كورس للتقديم التلفزيوني خلال الفترة المقبلة .


وأوضح مركز التدريب و التوثيق و الانتاج الاعلامى  ، أن كورس التقديم التلفزيوني يؤهل الطالب لدخول اختبارات المذيعين والتعايش مع الكاميرا والتواصل مع الجمهور .

وكما يساعدهم الطلاب ايضا في التواصل الجيد والحضور وبناء الشخصية واللغة ومداخل الإقناع والتأثير .

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الخشت: جامعة القاهرة الدولية تقدم خريجًا بمواصفات عالمية لتحقيق رؤية مصر للتنمية

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر،تلقى  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من المهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، والاستشاريين الهندسيين، حول تطور مراحل العمل بمشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر تمهيدًا لافتتاحها قريبًا، حيث تعد أول جامعة برامج على مستوى العالم وفقا لما تم إعلانه عند وضع حجر الأساس في أبريل 2018، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وتحول جامعة القاهرة إلى جامعات الجيل الرابع وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي.

وقد وجه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بضرورة مواصلة الجهود المكثفة للعمل على الالتزام بالخطة الزمنية لاستكمال كافة الأعمال التنفيذية المُتبقية على أعلى مستوى من الكفاءة مع الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري العريق للجامعة الأم.

وأشار التقرير إلى أن الدكتور محمد الخشت عقد اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي لجامعة القاهرة الدولية، اطلع خلال الاجتماع الأول، على تطورات الجوانب الإنشائية والتشطيبات الخاصة والتي وصلت للمراحل الأخيرة وأوشكت على الانتهاء، وتتضمن الإنشاءات والتجهيزات، والتشطيبات الداخلية والخارجية، والأعمال الاليكتروميكانيكية، وتوريد الأثاث.

مركز التدريب و التوثيق و الانتاج الإنتاج الإعلامي كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة

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