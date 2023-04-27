بالملايين.. أمين عام الناتو يستعرض إمدادات السلاح لأوكرانيا

قدّمت دول حلف شمال الأطلسي وشركاؤها 230 دبابة و1550 آلية مدرّعة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، على ما أعلن الأمين العام للحلف الدفاعي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، حسبما أفادت رويترز.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل “أرسل حلفاء وشركاء مجموعة الاتصال برئاسة الولايات المتحدة 230 دبابة و1550 آلية مدرّعة وكميات كبيرة من الذخائر لأوكرانيا، أي 98% من المعدات الموعودة لتجهيز تسعة ألوية مدرعة جديدة”.

وأضاف “إجمالا، قمنا بتدريب وتجهيز أكثر من تسعة ألوية مدرعة أوكرانية جديدة. وهذا سيضع أوكرانيا في موقف قوي لمواصلة استعادة الأراضي المحتلة”.