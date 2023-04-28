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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السيد يحتفل بفوز طائرة الزمالك على الأهلي بنهائي الكأس

طارق السيد
طارق السيد

نجح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك، في الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-2، في أول لقاءات نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.


وكتب طارق السيد عبر حسابه علي فيسبوك "رجال الكرة الطائرة يهزمون الاهلى فى اولى مباريات نهائى الكاس مبروك يا رجالة".

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مجددًا مساء غد الجمعة في ثاني لقاءات النهائي الذي يقام بنظام البلاي أوف "الأفضل من 3".

ويحتاج أبناء القلعة البيضاء لتحقيق فوز وحيد من لقاءين متبقيين حيث يتوج الفريق الفائز بمواجهتين من أصل 3 بكأس البطولة.

فيما يأمل الشياطين الحمر في تحقيق الفوز مساء غد الجمعة قبل اللجوء لمباراة فاصلة مساء الأحد المقبل.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

 

 

 

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