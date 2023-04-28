تطاول واستبعاد | صدمة في الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن استبعاد محمد الناهيري الظهير الأيمن لفريق الرجاء من التدريبات، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "منذر الكبير مدرب الرجاء قرر استبعاد محمد الناهيري من تدريبات الرجاء استعدادًا لمباراة الأهلي، اللاعب تطاول على المدير الفني خلال التدريبات".



ويستضيف فريق الرجاء المغربي نظيره الأهلي على ملعب محمد الخامس، مساء السبت القادم، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد على حساب نظيره الرجاء المغربي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، السبت الماضي، أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

