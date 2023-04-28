عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تعرب عن قلقها حيال تدريبات الصين وروسيا العسكرية في المياه الإقليمية

اليابان
اليابان

أبدت اليابان حذرها حيال تدريبات الصين وروسيا العسكرية في المياه الإقليمية، مشيرة إلى أن مصالحها الوطنية تتعرض لتهديد أكبر من أي وقت مضى.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا شدد على الحاجة إلى إصلاح كبير لسياسة المحيطات من خلال الجمع بين حكمة الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومة..

وقال في هذا الصدد: "إن الوضع في المياه حول اليابان أصبح متوتراً".

وتعهدت الخطة الأساسية المعدلة لسياسة المحيطات بتعزيز التعاون بين قوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل الياباني استعدادًا لحالات الطوارئ، وسط قلق متزايد بشأن تزايد نفوذ الصين العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

واستشهدت سياسة المحيطات بعدة أمثلة على التهديدات التي تواجه اليابان، مثل إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ الباليستية وانتهاكات خفر السواحل الصينية المتكررة في المياه الإقليمية اليابانية، فضلا عن التدريبات البحرية المشتركة بين بكين وموسكو.

وذكرت الخطة الأساسية الجديدة أن صعود الصين غير بسرعة التوازن العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث توترت العلاقات الصينية-اليابانية في كثير من الأحيان حول جزر سينكاكو المتنازع عليها التي تسيطر عليها طوكيو في بحر الصين الشرقي، والتي تدعي بكين أحقيتها في السيادة عليها وتطلق عليها اسم دياويو.

وفي غضون ذلك، تدهورت العلاقات بين طوكيو وموسكو منذ تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا في فبراير 2022، وفرضت اليابان عقوبات اقتصادية على روسيا إلى جانب دول كبرى أخرى.

وفي إطار جهود اليابان المبذولة لتعزيز أمنها البحري، حددت الخطة الأساسية التزام اليابان بتعزيز البحث والتطوير للمركبات تحت الماء المستقلة والمركبات التي يتم تشغيلها عن بعد لأنشطة المراقبة واستكشاف الموارد.

كما شددت الخطة الأساسية لسياسة المحيطات، التي تمت صياغتها لأول مرة عام 2008 ومراجعتها كل خمس سنوات، على أن جزر اليابان النائية مهمة لتأمين "منطقتها الاقتصادية الخالصة" وجني الفوائد من استغلال الموارد البحرية.

وفي تحرك ذي صلة، وضعت الحكومة اليابانية اليوم /الجمعة/ مبادئ توجيهية بشأن إجراءات وضع خفر السواحل تحت قيادة وزير الدفاع في حالة وقوع هجوم مسلح ضد اليابان.

وتهدف الخطوة إلى تسهيل التعاون بشكل أفضل بين خفر السواحل وقوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وذكرت الحكومة اليابانية أنه وفقًا لتوجيهات وزير الدفاع بعد موافقة مجلس الوزراء الياباني، سيشارك خفر السواحل في الدعم اللوجستي، بما في ذلك إجلاء السكان، في محاولة لتمكين قوات الدفاع الذاتي اليابانية من التركيز على عملياتها.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع إن قوات الدفاع الذاتي اليابانية وخفر السواحل سيحاولون أيضًا تعزيز قدراتهم على الرد التعاوني في حالة وقوع هجوم عسكري من خلال إجراء تدريبات مشتركة.

ويحظر قانون خفر السواحل الياباني صراحةً خفر السواحل من العمل كقوة عسكرية.
 

قوات الدفاع الذاتي اليابانية مجلس الوزراء الياباني اليابان الحكومة الياباني جزر اليابان روسيا طوكيو الصين موسكو بكين كوريا الشمالية المحيط الهادئ اسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

تبادل إطلاق نيران.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة آخر في الجيزة

محامي عروس طنطا: تقرير الطب الشرعي أيد عذريتها

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

قرار عاجل من المحكمة بعد تشويه وجه ملكة جمال الوراق بـ25 غرزة.. صور

ترشيحاتنا

وفاة شقيق رئيس هيئة النيابة الإدارية .. والمجلس الأعلى ينعيه

كيف قاوم الإسلام الفقر وحاصره؟ بالعمل والزكاة والصدقات

الكرملين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء مولدوفا بمنع بوتين من دخول البلاد

تحدث لأول مرة .. إسرائيليون يؤدون طقوسًا تلمودية على أبواب الأقصى

ملف مصر.. كاف يعلن تفاصيل جديدة بشأن ضوابط استضافة كأس أمم إفريقيا

تسجيل 20 هزة أرضية في دولة عربية خلال 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسر فرحتها يوم زفافها | هجوم لاذع على ماكيير شهير بسبب عروسة

علامة للإصابة بأمراض خطيرة.. احترس من تنميل القدمين

سعر صادم لفستان نادين نجيم الجريء| لن تتوقع

أسباب صادمة لـ الانزلاق الغضروفي.. أنواعه وطرق علاجه

فيديو

انخفاض غير متوقع في الذهب ومفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

موجة شتوية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

ماجد المصري يكشف عن موقف طريف حدث له في سويسرا

عايرته بضعفه أمامها.. ينهي حياة عروسته بعد يومين من زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ