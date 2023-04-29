مفاجأة سارة لـ كهربا.. قرار من النادي الأهلي يحل أزمة الغرامة الكبرى

أعلن الإعلامي أحمد شوبير تمديد النادي الأهلي عقد للاعبه محمود عبد المنعم كهربا لمدة موسمين أخرين كخطوة تؤكد تمسك القلعة الحمراء بلاعب الفريق الكروي بالنادي رغم أزمة الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

وقال شوبير عبر برنامجه بقناة أون تايم سورتس: "قلتلكم إن الاهلي لن يفرط في لاعبه وتم بالفعل تمديد تعاقده لمدة موسمين وده هيساعده في تسديد الغرامة لنادي الزمالك".

وما زال متبقٍ موسمين في عقد كهربا وبذلك سيكون مستمرا داخل القلعة الحمراء لـ 4 مواسم.

يذكر أن كهربا، ملزم بتسديد الغرامة الموقعة ضده لصالح نادي الزمالك والمقدرة بـ2 مليون و600 ألف دولار، وفقًا لقرار المحكمة الرياضية الدولية.