أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

اشتعلت حرب التصريحات بين المذيعتين رضوى الشربيني وياسمين عز بسبب الرجل والمرأة الساعات الماضية.

ووجهت كل منهما للأخرى العديد من التصريحات النارية، والتي تتضمن وصلة من السباب.

تراشق بالالفاظ بين رضوى الشربيني وياسمين عز

ردت المذيعة رضوى الشربيني على منشور ياسمين عز، والذي يحتوي على وصلة من السباب، والذي كتبت فيه ياسمين عز على حسابها على “فيسبوك”: “ويحك يا دعسوقة، كرامة إيه يا أم كرامة بلاستيك أطرافها مطاط، تمط وتنكمش حسب المصلحة والظروف المحيطة، مدام بليز كرامتك وقعت منك آخر مرة هناك، ابعتي عبد مظلوم من عندك يجيبها قبل ما تسيح في الشمس، واحكيلنا بالمرة ”قواعد بيات المرأة الأربعون برة بيت الزوج من غير إذنه".. سلينا كدة في الإجازة لأنك شطبتي محتوى وبقيتي مملة، حتي في تلقيحك مملة، زيرو محتوى.. زيرو أنوثة، بس الأمانة استرجال ليڤل الوحش".

وتابعت ياسمين عز: "ده أنا مش بس أدوس ع الفساتين الماركات.. ده أنا أدوس على أي حد علشان خاطر الفرعون الصغير الكبير، بعمل ده في الحياة العادية وبقوله في العلن، إنما بقى لما يكون في خرابة بيوت بتبوس الجزم في السر وتعمل فيلم “مظلوم” وتطلع في العلن تحكيلنا مأساة المرأة الإغريقية، كده إنتي محتاجة علاج يا مدام، روحي اتعالجي يا مدام، في تشوهات نفسية وشياط وغيرة ويأس بدأ يتجلى ويتفشى ويترعرع في الأنحاء، وبلاش نشغل أسطوانة المرأة الحديدية، علشان المرأة نفسها لو عرفت إنتي إيه هيجيلها صدمة دماغية حضارية."

وأضافت ياسمين عز: "بقولك يا خرابة البيوت العمرانة، جربي حطي اسمي تاني في تلميحات أو تلقيحات، علشان هنتفرج كلنا وقتها أنا هدوس علي ايه تاني غير الماركات، واهو بالمرة نحكي الحكايات، ونسلي الناس فالأجازات."

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.