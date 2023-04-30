عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

صدى البلد

اشتعلت حرب التصريحات بين المذيعتين رضوى الشربيني وياسمين عز بسبب الرجل والمرأة الساعات الماضية. 

ووجهت كل منهما للأخرى العديد من التصريحات النارية، والتي تتضمن وصلة من السباب.

تراشق بالالفاظ بين رضوى الشربيني وياسمين عز

ردت المذيعة رضوى الشربيني على منشور ياسمين عز، والذي يحتوي على وصلة من السباب، والذي كتبت فيه ياسمين عز على حسابها على “فيسبوك”: “ويحك يا دعسوقة، كرامة إيه يا أم كرامة بلاستيك أطرافها مطاط، تمط وتنكمش حسب المصلحة والظروف المحيطة، مدام بليز كرامتك وقعت منك آخر مرة هناك، ابعتي عبد مظلوم من عندك يجيبها قبل ما تسيح في الشمس، واحكيلنا بالمرة ”قواعد بيات المرأة الأربعون برة بيت الزوج من غير إذنه".. سلينا كدة في الإجازة لأنك شطبتي محتوى وبقيتي مملة، حتي في تلقيحك مملة، زيرو محتوى.. زيرو أنوثة، بس الأمانة استرجال ليڤل الوحش".

وتابعت ياسمين عز: "ده أنا مش بس أدوس ع الفساتين الماركات.. ده أنا أدوس على أي حد علشان خاطر الفرعون الصغير الكبير، بعمل ده في الحياة العادية وبقوله في العلن، إنما بقى لما يكون في خرابة بيوت بتبوس الجزم في السر وتعمل فيلم “مظلوم” وتطلع في العلن تحكيلنا مأساة المرأة الإغريقية، كده إنتي محتاجة علاج يا مدام، روحي اتعالجي يا مدام، في تشوهات نفسية وشياط وغيرة ويأس بدأ يتجلى ويتفشى ويترعرع في الأنحاء، وبلاش نشغل أسطوانة المرأة الحديدية، علشان المرأة نفسها لو عرفت إنتي إيه هيجيلها صدمة دماغية حضارية."

وأضافت ياسمين عز: "بقولك يا خرابة البيوت العمرانة، جربي حطي اسمي تاني في تلميحات أو تلقيحات، علشان هنتفرج كلنا وقتها أنا هدوس علي ايه تاني غير الماركات، واهو بالمرة نحكي الحكايات، ونسلي الناس فالأجازات." 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

رضوي الشربيني ياسمين عز ويحك يا دعسوقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

لعنة المارد.. مدرب الترجي يعلن خبرا صادما لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

أول صور للأم المتهمة بقتل وتقطيع ابنها لأجزاء بالشرقية

3 خبطات في الرأس| هذه الأزمات تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

موضوعات متعلقة

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

بيحل مشاكلهم وبيساعدهم.. قادير دوغلو يكشف حقيقة خيانته لزوجته نسليهان أتاغول

لا ينتمي إلى زماننا.. قصة مسن ظهر يوم 27 رمضان بالمدينة المنورة|فيديوجراف

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

جائحة مميتة وعلاج السرطان والسلام على الأرض.. نوسترداموس يعود بتنبؤات لـ100 عام قادمة

مسلسلي القادم مع محمد سامي.. تصريحات محمد رمضان مع صاحبة السعادة|فيديوجراف

أغضب مشاهير أجانب وعربا.. تويتر يزيل العلامة الزرقاء لعدم تسديد الاشتراك|ما القصة؟

ترشيحاتنا

صدمة لـ زيلينسكي.. دولة أوروبية تعلن شرطا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

السعر الجديد لأرخص سيارة هاتشباك من سكودا .. صور

رئيس برلمان شبه جزيرة القرم: السياسة الأمريكية بها إبادة جماعية للشعب الأوكراني

حديث القلب..البابا تواضروس الثاني يكشف موقف الكنيسة من 3 قضايا تشغل المصريين|تفاصيل

السيسي ورئيس وزراء اليابان يتوافقان على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات لدعم المجتمع المدنى

قوات الدفاع الشعبي تنظم عدداً من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات

قلبت السوشيال ميديا.. شاهد| إلهام شاهين صغرت 20 سنة في أستراليا

بالدولار.. لن تتوقع سعر شبشب محمد رمضان في آخر حفلاته

فيديو

ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

تفاصيل وفاة الحسناء المغربية نورا الزوبير أثناء مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي| فيديوجراف

مفاجأة في قضية عروس طنطا.. وعلاقة الجن والسحر بالجريمة |تغطية خاصة

هيفاء وهبي عن رمسيس باريس: كنت مكسوفة ولحنت لأول مرة.. وحنين تشبهني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ