تجديد حبس عصابة سرقة الكابلات الكهربائية بالاوتوستراد

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح 15 مايو، تجديد حبس 4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحيازتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار وكمية من الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة، وقيامهم بقص وسحب كابلات أحد أعمدة الإنارة بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم.



وكانت قد قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار وكمية من الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة، وقيامهم بقص وسحب كابلات أحد أعمدة الإنارة بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - كمية من الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة) حال قيامهم بقص وسحب كابلات أحد أعمدة الإنارة بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بأن الكابلات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات سرقة أعمدة الإنارة بالطريق محل البلاغ ، وأضاف أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.