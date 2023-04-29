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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل القاهرة الإخبارية: عودة الهدوء إلى أم درمان..فيديو

السودان
السودان

كشف عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في السودان، تطورات الأوضاع في أم درمان، مشيرًا إلى أن الهدوء عاد إلى أم درمان وأن عدد من المتاجر بدأت العمل.

 

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وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن أسعار المواد الغذائية في أسواق أم درمان مرتفعة، لكن مع زيادة عدد المتاجر التي عادت إلى العمل بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجيًا.

 

وتابع:"سعر كيلو الطماطم كان بـ1000 جنيه سوداني وأصبح 500 فقط، كذلك سعر كيلو البطاطس وصل إلى 600 جنيه بعدما كان 1000 أيضًا"، مشيرًا إلى وصول شاحنات محملة بالمواد الغذائية بعد نقصها في الأسواق بسبب الاشتباكات.

 

كانت تعرضت مدينة أم درمان إلى عاصفة من القصف خلال اليومين الماضيين، حيث تصاعدت الأدخنة بسبب القصف، كما ترك المواطنون منازلهم خوفًا من انهيار المباني.
 

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