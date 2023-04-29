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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة إيران.. أمريكا ترسل طائرات حربية بقنابل متطورة إلى الشرق الأوسط

أمريكا ترسل طائرات
أمريكا ترسل طائرات حربية بقنابل خارقة للتحصينات إلى الشرق

ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الجيش الأمريكي قام بتجهيز سرب الطائرات المرسل إلى الشرق الأوسط بقنابل متطورة لخرق التحصينات.
ووفقا للتقرير ، تم تجديد حوالي 12 طائرة من طراز A-10 Warthogs للسماح للطائرة الهجومية بحمل ما يصل إلى 16 من قنابل GBU-39 / B الموجهة بدقة.
وقالت الصحيفة إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجهيز الطائرات القديمة من طراز A-10 بذخائر خارقة للتحصينات يبلغ وزنها 113 كيلوجراما.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولون أمريكيون، إن التحديث كان يهدف إلى تمكين الطيارين من فرصة أكبر للنجاح في تدمير مخابئ الذخيرة وغيرها من الأهداف المحصنة في العراق وسوريا ، حيث تعرضت القوات الأمريكية لهجمات متكررة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران وأن الهدف من إرسال الطائرات هو مواجهة إيران.
وقال جنرال أليكسوس جرينكويتش ، الذي يشرف على عمليات القوات الجوية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا كرئيس للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، للصحيفة: "طائرات A-10s فعالة للغاية في بعض الأشياء التي نحتاجها بالفعل."
وأضاف جرينكويتش إن سرب Warthogs الجديد يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة في عدد الطائرات الهجومية في المنطقة.
ويصل السرب المكون من حوالي 12 طائرة إلى الشرق الأوسط خلال التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة وبعد سلسلة من الهجمات ضد القواعد الأمريكية في سوريا.
وقالت البحرية الأمريكية، الخميس الماضي، إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان.
وأفاد الأسطول الخامس الأمريكي بأن السفينة تحمل اسم Advantage Sweet، مشيرا إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاستيلاء".
وشدد على أن "تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين"، داعيا إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط على الفور".
وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية من MarineTraffic.com أن السفينة موجودة في خليج عمان شمال العاصمة العمانية مسقط، وكانت قد أتت من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.
وقال الأسطول الخامس إنها كانت خامس سفينة تجارية على الأقل تستقلها طهران في العامين الماضيين.
وفي الشهر الماضي ، نفذت الميليشيات المدعومة من إيران عدة هجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا ، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي. ردت الولايات المتحدة على الهجمات بضربات جوية على القوات المرتبطة بإيران في سوريا.
في الشهر الماضي ، أعلن الجيش الأمريكي أنه أرسل غواصة تعمل بصواريخ موجهة تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط وسط توترات متزايدة مع إيران ومخاوف من مزيد من الهجمات.

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