عشرات الآلاف من الإسرائيليين ينظمون احتجاجات ضد الإصلاح القضائي.. فيديو

اشتعلت احتجاجات حاشدة ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل تجري في جميع أنحاء إسرائيل اليوم السبت قبل بدء الجلسة الصيفية للبرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة سبوتنيك الاخبارية الروسية إن عشرات الآلاف من الأشخاص خرجوا إلى الشوارع وسط تل أبيب ، مع إغلاق الطرق في هذا الجزء من المدينة من قبل سلطات إنفاذ القانون ، مضيفًا أن معظم المحتجين تجمعوا بالقرب من مركز عزرائيلي حيث توجد المباني الحكومية.



وردد المحتجون هتافات مؤيدة للديمقراطية ورفعوا الأعلام الوطنية وانتقدوا الحكومة.

قال المنظمون إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحدث جزئيا ردا على مظاهرة حاشدة لدعم الإصلاح القضائي في القدس في وقت سابق من الأسبوع. وشارك في المظاهرة ما يصل إلى 200 ألف إسرائيلي دعما للحكومة ، وفقا لتقديرات مختلفة.

تم الإعلان عن مظاهرات يوم السبت ضد الإصلاح في 150 موقعًا في جميع أنحاء إسرائيل ، حيث حث المنظمون الناس على الاحتجاج على ما يسمونه 'الديكتاتورية'.

استمرت الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي المعلق لمدة 17 أسبوعًا على التوالي في إسرائيل. وتعهد منظمو التظاهرات بمواصلة الاحتجاجات حتى إلغاء الإصلاح بالكامل.

يهدف مشروع القانون إلى زعزعة القضاء. إذا تم اعتماده ، فإنه سيحد من سلطة المحكمة العليا في مراجعة وإلغاء القوانين التي تحكم أنها غير دستورية ، وسيمنح الحكومة رأيًا أكبر في اختيار القضاة.

يقول معارضو الإصلاح إنه سيقوض قدرة المحكمة العليا على الحكم بعدم دستورية القوانين وإعطاء الحكومة دور أكبر في اختيار القضاة. علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإصلاح في أواخر مارس ، خاضعًا لضغوط متزايدة بعد واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل