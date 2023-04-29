عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الآلاف من الإسرائيليين ينظمون احتجاجات ضد الإصلاح القضائي.. فيديو

الاحتجاجات في اسرائيل
الاحتجاجات في اسرائيل

اشتعلت احتجاجات حاشدة ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل تجري في جميع أنحاء إسرائيل اليوم السبت قبل بدء الجلسة الصيفية للبرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل.

 

وذكرت وكالة سبوتنيك الاخبارية الروسية إن عشرات الآلاف من الأشخاص خرجوا إلى الشوارع وسط تل أبيب ، مع إغلاق الطرق في هذا الجزء من المدينة من قبل سلطات إنفاذ القانون ، مضيفًا أن معظم المحتجين تجمعوا بالقرب من مركز عزرائيلي حيث توجد المباني الحكومية.
 

وردد المحتجون هتافات مؤيدة للديمقراطية ورفعوا الأعلام الوطنية وانتقدوا الحكومة.

 

قال المنظمون إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحدث جزئيا ردا على مظاهرة حاشدة لدعم الإصلاح القضائي في القدس في وقت سابق من الأسبوع. وشارك في المظاهرة ما يصل إلى 200 ألف إسرائيلي دعما للحكومة ، وفقا لتقديرات مختلفة.
تم الإعلان عن مظاهرات يوم السبت ضد الإصلاح في 150 موقعًا في جميع أنحاء إسرائيل ، حيث حث المنظمون الناس على الاحتجاج على ما يسمونه 'الديكتاتورية'.

استمرت الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي المعلق لمدة 17 أسبوعًا على التوالي في إسرائيل. وتعهد منظمو التظاهرات بمواصلة الاحتجاجات حتى إلغاء الإصلاح بالكامل.
يهدف مشروع القانون إلى زعزعة القضاء. إذا تم اعتماده ، فإنه سيحد من سلطة المحكمة العليا في مراجعة وإلغاء القوانين التي تحكم أنها غير دستورية ، وسيمنح الحكومة رأيًا أكبر في اختيار القضاة.

يقول معارضو الإصلاح إنه سيقوض قدرة المحكمة العليا على الحكم بعدم دستورية القوانين وإعطاء الحكومة دور أكبر في اختيار القضاة. علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإصلاح في أواخر مارس ، خاضعًا لضغوط متزايدة بعد واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل

إسرائيل الاحتجاجات اغلاق الطرق المحكمة العليا المبانى الحكومية مشروع القانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

بديل جديد لحديد التسليح سعره أقل بنسبة 40%.. اعرف قدراته ومميزاته

الرجاء يهدر ركلة جزاء أمام الأهلي مع نهاية الشوط الأول

قناة مفتوحة| كيف تشاهد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم بدوري أبطال إفريقيا ؟

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

أشلاء وسلاحان للجريمة| ماذا عثرت النيابة داخل منزل المتهمة بالتخلص من ابنها بالشرقية؟.. ومفاجأة بخصوص الدافع

10 ملايين جنيه.. أسرة نيرة أشرف تلاحق القاتل محمد عادل بقضية جديدة

رئيس الوزراء يتحدث عن التعويم .. فماذا قال ؟

موضوعات متعلقة

إيران : مستعدون لتكثيف التدريبات المشتركة مع الصين لتحدي العالم أحادي القطب

البنتاجون يوافق على طلب الخارجية لمساعدة المواطنين الأمريكيين لمغادرة السودان

نيجيريا .. مسلحون متشددون يطلقون سراح 74 طفلا مختطفا بعد تلقي الفدية من أهاليهم

الجارديان تحذر من استمرار نقص الخضراوات والفاكهة في بريطانيا

المتسوقون الأوروبيون يخفضون شراء المواد الغذائية ومنتجات النظافة وسط صدمة التضخم

زاخروفا: النخب السياسية في أمريكا وأوروبا تستخدم التكنولوجيا للاستفزاز والدعاية

صحفيو البيت الأبيض يقيمون حفل عشاء مخصص لإلقاء النكات الساخرة حول بايدن

مأزق لـ باريس.. وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى «سلبي»

ترشيحاتنا

أصبحوا مصدر ثقة.. خالد الجندي: كرامة العلماء في عهد الرئيس السيسي محفوظة

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

الحسد يخترع الشائعة.. جورجينا ترد على أنباء انفصالها عن رونالدو

أمريكا تعلن الحرب على السوشيال ميديا| أصابت نصف مستخدميها بالاكتئاب.. و22% منهم فكروا بالانتحار

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

مدير أرقين : لابد من وجود تأشيرة لدخول مصر عبر الميناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتخطى 8 مليون جنيه.. نانسي عجرم تثير الجدل بسعر إطلالتها الأخيرة

مربوط بجنزير .. تعذيب كلب دون طعام أو ماء فوق سطح عمارة

فوائد خارقة لـ الكركم .. وكيفية استخدامه كمشروب

شاهد.. نادين نجيم تظهر في المالديف بدون خطيبها

فيديو

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

صوت وصورة من الهضبة.. شبيه عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

بعد واقعة شيرين عبد الوهاب في دبي .. نجوم سقطوا على المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ