جمال الغندور: التحكيم الإفريقي يغير جلده.. وكاف وجه الشكر لكل الحكام الكبار

أكد جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، أن الحكم الليبي معتز إبراهيم قاد مباراة الأهلي ضد الرجاء بشكل رائع، مشيرا إلى أن معظم قراراته في اللقاء كانت موفقة.

وقال الغندور في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: التحكيم الافريقي يغير جلده خلال الموسم الحالي، وهذا ما أظهرته اختيارات لجنة الحكام في كاف".

وتابع: الاتحاد الافريقي وجه الشكر لكل الحكام الكبار والقدامى، وسيعتمد في الفترة المقبلة على الحكام الشباب".

الأهلي ضد الرجاء

تأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائى أفريقيا على حساب الرجاء في المباراة التي اقيمت على ملعب مركب محمد الخامس الرياضي في لقاء العودة بدور ربع نهائى أبطال أفريقيا.

وبدأ الرجاء البيضاوي بالضغط من أجل إحراز هدف مبكر أمام النادي الأهلي.

واعترض لاعبو الرجاء لعدم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 6 واستمتع حكم المباراة لتنقية الفيديو وقرر عدم وجود ضربة جزاء ليتم استئناف اللقاء.

وطالب محمود كهربا بركلة جزاء وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

أهدر يسري بوزوق ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الأهلي في الدقيقة 45