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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

علي لطفي: نفذنا التعليمات أمام الرجاء وهدفنا ‏التتويج بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

قال علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يسير بخطوات ثابتة في ‏مشواره بدوري أبطال إفريقيا، واستطاع أن يحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عن ‏جدارة على حساب فريق الرجاء المغربي، الذي قدم مستويات قوية في البطولة، ويعد أحد أهم ‏الفرق في قارة إفريقيا، مشددًا على أن لاعبي الأهلي تعاهدوا على الفوز بدوري الأبطال في ‏نسخته الحالية.‏

وأضاف علي لطفي: مباراة العودة بالدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ‏كانت صعبة بكل تأكيد، إلا أن خبرات لاعبي الأهلي وتنفيذ كافة التعليمات الفنية ساهما في ‏خروج الفريق بتعادل ثمين حسم به التأهل إلى نصف النهائي.‏

وأكد علي لطفي أن الفريق دخل في مراحل الحسم ببطولة إفريقيا، وأن المواجهة المقبلة ‏أمام الترجي التونسي في نصف النهائي تحتاج إلى تركيز مضاعف، وسيتم التحضير لها بشكل ‏جيد.‏

وأشار حارس الأهلي، إلى أن ضربة الجزاء التي احتسبت على الأهلي قبل نهائي الشوط الأول جاءت في توقيت صعب، وأنه دائما ما يكون هناك تواصل بينه وبين محمد الشناوي في ‏ضربات الجزاء والتي يتم التحضير لها قبل كل مباراة. ‏

وشدد حارس الأهلي على أن أي حارس يشارك يلقى الدعم من الجميع لتقديم أقصى ما لديه، وأن ‏الهدف الأساسي هو مواصلة حصد البطولات وإسعاد الجماهير التي دائما تقف خلف الفريق.‏

واختتم علي لطفي تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي سوف يبدأ التحضير لمباراة السوبر ‏المحلي والتي يسعى إلى التتويج بها، لإضافة بطولة جديدة إلى النادي وللجيل الحالي من ‏اللاعبين.‏

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