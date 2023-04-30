ارتفاع عائدات السياحة في تونس 60.3%

نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن بيان للبنك المركزي التونسي قوله، اليوم، إن عائدات السياحة في البلاد قفزت 60.3 بالمئة لتصل إلى 1.18 مليار دينار (389 مليون دولار) حتى 20 أبريل 2023.

وأضاف البيان أن تحويلات العاملين ارتفعت 7.3 بالمئة إلى 2.339 مليار دينار مقابل 2.093 مليار دينار في 20 أبريل 2022.

وذكر أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي تراجع إلى 22.1 مليار دينار حتى 28 أبريل ، مقابل قرابة 24.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

صندوق النقد

ومطلع الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إن التواصل مستمر مع تونس بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، حتى بعد تعهد الرئيس قيس سعيد برفض أي اتفاق يتضمن خفض الإنفاق.

وقال الصندوق إن تونس "أحرزت تقدماً أوليًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الخاص بها" وسيتم تحديد موعد جديد لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي "بالتشاور مع السلطات التونسية، بمجرد تطبيق متطلبات البرنامج"،

وتراجعت السندات التونسية بأكبر قدر في 6 أبريل بعد أن أعرب سعيد عن معارضته لما وصفه بـ "الإملاءات" الأجنبية التي يمكن أن تزيد من إفقار الدولة التي تعاني من ضائقة مالية.

وتوصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين في أكتوبر، لكن الصفقة لم تتم مراجعتها بعد للموافقة عليها من قبل مديري البنك متعدد الأطراف.