لواء متقاعد: هتاف الله أكبر في حرب أكتوبر كان بيهز الأرض.. فيديو

أكد اللواء طيار أركان حرب متقاعد، محمد صلاح عارف، أن دورنا الرئيسي كطيارين خلال حرب أكتوبر، كان نقل القوات لعمق أرض العدو.

وقال محمد صلاح عارف، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أنه “أنا طاير فوق سيناء كنت شايف بانوراما للحرب من المعدات والجنود وصوت الله أكبر من الجنود كان بيهز الطائرة، وبيهز الأرض”.

وتابع اللواء طيار أركان حرب متقاعد، أن القضاء على الإرهاب في سيناء جاء استمرارا لخطوات العبور، مؤكدا أن الدولة استطاعت إحداث تنمية في سيناء وسط معركتها مع الإرهاب.

لاستلهام روح أكتوبر

وأشار محمد صلاح عارف، إلى أنه يجب زرع الانتماء في الشباب المصري لاستلهام روح أكتوبر.