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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 5 و3 سنوات لشخص وربة منزل في سرقة سائق توكتوك بالشرقية

صورة أرشيفية للمستشار
صورة أرشيفية للمستشار سامي عبد الحليم رئيس المحكمة

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى وأمير أحمد زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل،حكمها بالسجن 5 سنوات لمتهم والسجن 3 سنوات لربة منزل لقيامهم بإستدراج سائق توك توك بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية وسرقته تحت تهديد السلاح وبيع متحصلات سرقتهم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود بلاغا من "محمد م خ" سائق توك توك مقيم مركز ههيا بقيام شخص وفتاة بإستيقافة خلال قيادته المركبة الخاصة به بزعم توصيلهم الي أحد الاماكن وعند وصولهم الي أحد الأماكن البعيدة عن أعين المارة قاما بإستيقافة وقام المتهم بتهديدة مستخدما سلاح ابيض "سكين" وتمكنا من شل حركته والإستيلاء علي دراجته الألية ومبلغ مالي وهاتف محمول.

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 تم تشكيل فريق بحث وتبين قيام كلا من "ايهاب م ا ا" 22 سنة مقيم كفور نجم دائرة مركز الأبراهيمية و"هبه أحمد ا ا" 32 سنة مقيمة دائرة مركز ابو كبير بإستدراج المجني عليه وسرقته وقام كلا من  "محمد ح م" 22 سنة و"رضا ا م" بإخفاء متحصلات السرقة رغم علمهم بأنها من جريمة سرقة.

وتم ضبط المتهمين وتحرير المحضر رقم 1007 لسنة 2023 بالعرض علي النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين علي ذمة القضية رقم 195 لسنة 2023 كلي شمال الشرقية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية النيابة العامة الزقازيق جريمة سرقة الأجهزة الامنية جنايات الزقازيق

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