مانشستر سيتي يفوز على فولهام ويتصدر الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على نظيره فولهام، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم هالاند بالهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 3 من ركلة جزاء، ثم تعادل فولهام في الدقيقة 15 عن طريق كارلوس فينسيوس.

وأضاف ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 36 لفريق مانشستر سيتي.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة فولهام:



حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياز – كايل ووكر - جون ستونز.

خط الوسط: رودري هيرنانديز - جاك جريليش – إلكاي جوندوجان - رياض محرز.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند – جوليان ألفاريز.

وبهذه النتيجة، يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال برصيد 75 نقطة، مع خوض الجانرز جولتين أكثر من السيتيزن، فيما يأتي فريق فولهام في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.