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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القبض على حيوان بري يقتحم المتاجر ويتسبب في قتل العديد من الأشخاص بالهند

صدى البلد

في واقعة تعد الأغرب من نوعها تم إلقاء القبض على فيل بري في الغابات الهندية  ويسمى "أريكومبان"  الذي يعتقد أنه يبلغ 30 عاما ويعد معروفا باقتحامه لمتاجر الأرز والحبوب في ولاية كيرالا في جنوب الهند لشدة حبه للأرز. 

على الجانب الآخر قد تم إلقاء بعض ىالطلى المهدئة على الفيل في محاولة في محاولات للإمساك به وذلك بعد تسبب تلك الفيل في  مقتل حوالي 6 أشخاص وذلك بالهند ولمحاولة  للتعامل معه من قبل المسؤولين  بعدما  تسبب تلك الفيل في العديد من الحوادث ولقي الكثيرون مصرعهم.

وفقا لصحيفة "إنديان إكسبرس" تم  تشكيل  فريقا  من ما يقرب من  150 مسؤول غابات للإمساك به، إلى أنه حاول أن يقاوم حتى بعد إصابته بخمس طلقات مهدئة.

أما بعد الإمساك به، فقدت رُبطت ساقاه وتم تغطية  عينيه بقطعة من القماش، ثم تىم دفعه بواسطة 4 أفيال كومكي، وهي مجموعة من الأفيال المدربة والتىي تستخدم للقبض على أفيال أخرى، إلى داخل شاحنة.
 زوّد الفيل بعد القبض عليه بطوق يعمل بنظام تحديد المواقع (جي بي إس) وقد تم نقله إلى محمية، وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها بعض المسؤولين الإمساك بالفيل

فقد أطلق عليه بعض الطلقات المهدئة في العام 2017 لكنه تمكن من الفرار.

فيل بري الغابات الهندية متاجر الأرز

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