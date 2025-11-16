قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملة موسعة لإزالة مخالفات البناء بحى شرق شبرا الخيمة

حملة مكبرة
حملة مكبرة
إبراهيم الهواري

شن اللواء تامر أبو الغيط رئيس حى شرق شبرا  الخيمة حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء وذلك تماشياً مع توجيهات القاده السياسية ومجلس الوزراء بشأن ملف مخالفات البناء والتصدي بكل حسم وحظر إقامة اي منشآت مخالفه لضوابط الاشتراطات البنائيه أو التصاريح الممنوحة.

حملات مكبرة 

وقال رئيس حى شرق إنه تنفيذ حملة مكبرة لمواجهة المخالفات بأعمال البناء المخالفة بدون ترخيص  والتى أسفرت عن رصد أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص وعلى الفور تم استدعاء المعدات وتنفيذ الازالة الفورية  لـ 3 حالات وفك  2 شدة خشبية لحالتين إحداهما بالمهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.


كما أشار أبو الغيط انه يجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التي تفرضها مؤسسات الدولة والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

