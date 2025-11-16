حملة موسعة لإزالة مخالفات البناء بحى شرق شبرا الخيمة

شن اللواء تامر أبو الغيط رئيس حى شرق شبرا الخيمة حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء وذلك تماشياً مع توجيهات القاده السياسية ومجلس الوزراء بشأن ملف مخالفات البناء والتصدي بكل حسم وحظر إقامة اي منشآت مخالفه لضوابط الاشتراطات البنائيه أو التصاريح الممنوحة.

حملات مكبرة

وقال رئيس حى شرق إنه تنفيذ حملة مكبرة لمواجهة المخالفات بأعمال البناء المخالفة بدون ترخيص والتى أسفرت عن رصد أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص وعلى الفور تم استدعاء المعدات وتنفيذ الازالة الفورية لـ 3 حالات وفك 2 شدة خشبية لحالتين إحداهما بالمهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.



كما أشار أبو الغيط انه يجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التي تفرضها مؤسسات الدولة والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.