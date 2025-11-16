قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال
وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويفوق العام الماضي
بيان من رئاسة الجمهورية بشأن إطلاق النسخة الـ5 من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية
مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-11-2025 والقنوات الناقلة
عرض من الدوري الإسباني.. شوبير: ابني تعرّض للعرقلة بفعل فاعل
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية في باكستان إلى 7 قتلى
على مدى 15عاما ..سيدة قنائية تحفظ القرآن الكريم بعمر الثمانين بعد تحررها من الأمية
لسه صحاب.. أحمد فهمي يتحدث عن علاقته بزوجته السابقة منة حسين فهمي
«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح «تكريم فاروق حسني»
على الطريقة الدنماركية.. إصلاحات غير مسبوقة لطالبي اللجوء في بريطانيا
في مشهد صادم| زوج يقتحم شقة تمكين زوجته الأولى مصحوبا بعروسه الجديدة
مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23
تحقيقات وملفات

في مشهد صادم| زوج يقتحم شقة تمكين زوجته الأولى مصحوبا بعروسه الجديدة

زوج يقتحم شقة تمكين زوجته الأولى مصحوبا بعروسه الجديدة
زوج يقتحم شقة تمكين زوجته الأولى مصحوبا بعروسه الجديدة
ياسمين القصاص

في مشهد أقل ما يقال عنه إنه صادم ومفجع، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بمنشور أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء. 

فقد كشف المنشور عن واقعة مؤلمة تتجاوز حدود الخيال الدرامي، وتعكس جانبا قاسيا من واقع بعض العلاقات الأسرية التي تنهار فيها الإنسانية قبل أن تنهار الروابط الزوجية نفسها.

وبدأت تفاصيل القصة عندما لجأت زوجة لرفع دعوى "تمكين" من مسكن الزوجية بعد خلافات مع زوجها، وبدا الزوج، كرد فعل انتقامي، وكأنه عازم على مضاعفة معاناتها، فبادر إلى رفع قضية يتهمها فيها بـ"سرقة محتويات الشقة". 

لكن ما حدث لاحقا كان أشبه بلقطة من أكثر المشاهد الدرامية قسوة ووحشية.

فقد أقدم الزوج على اقتحام الشقة الصادر بشأنها قرار التمكين وهو يصطحب عروسه الجديدة، في خطوة وُصفت بأنها مستفزة ومهينة. 

ولم يكن بمفرده، إذ رافقه والده ووالدته وشقيقه، الذين بدوا في قمة السخرية والشماتة بينما كانت الزوجة الأولى تعيش لحظات انهيار كامل أمام هذا المشهد المؤلم.

المشهد الأكثر قسوة كان حين ظهر الزوج ببرود لافت وهو يلهو مع طفله، متجاهلا تماما حالة الانهيار التي تعيشها والدة الطفل، وكأن الأمر لا يعنيه في شيء.

وقد عبر الكثيرون على وسائل التواصل عن غضبهم مما وصفوه بـ "تجرد من الإنسانية"، متسائلين كيف يمكن لزوج، حتى وإن تزوج مجددا بشكل شرعي، أن يذل زوجته الأولى بهذه الطريقة، كما استغربوا كيف يمكنه التفكير في الجمع بين زوجتين في شقة واحدة بعد هذا المشهد المحطم للنفس.

ولم تتوقف الانتقادات عند الزوج فحسب، بل طالت العروس الجديدة التي اعتبرها البعض شريكة في الإهانة، واصفين تصرفها بأنه خال من التعاطف والأخلاق، كما شملت الانتقادات أفراد أسرة الزوج الذين شاركوا في المشهد، بدل أن يكونوا عامل تهدئة أو إصلاح.

لقد سلطت هذه الواقعة، رغم قسوتها، الضوء على نوع من الممارسات المؤذية التي قد تحدث داخل بعض البيوت، حين تختفي الرحمة وتعلو الرغبة في الانتقام.

بينما يستمر الجدل والغضب على منصات التواصل،   كيف يمكن لمثل هذه التصرفات أن تبنى عليها حياة أسرية سليمة أو مستقبل أطفال لا ذنب لهم في صراعات الكبار. 

الدراما منصات التواصل الاجتماعي مسكن الزوجية رفع دعوى تمكين وسائل التواصل

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
