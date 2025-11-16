«أنتي شغلتك البيت».. زوجة ترفع دعوى طلاق غريبة أمام محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بالقاهرة بسبب تضررها من زوجها، لكونه لا يساعدها في الأعمال المنزلية بالبيت.

وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها رجلا مهذبا ولا يتردد في الإنفاق على المنزل، ولكنها تعمل خارج المنزل وعندما تعود تكون متعبة وتجد المنزل في حالة مزرية وأولادها في حاجة للأكل وعندما تطلب منه المساعدة يرد : «أنتي شغلتك البيت».

وأضافت أنها لم تطلب منه أن يقوم بالأعمال المنزلية كاملة بل يساعدها مؤكدة أنها حاولت التحدث معه أكثر من مرة، غير أنه كان يرد بنفس الرد: أنا مهمته الإنفاق على البيت وليس القيام بالأعمال المنزلية، ما جعلها تشعر أنها عاملة وليست زوجة، وأن الضغط اليومي جعلها تلجأ للمحكمة بعدما فقدت الأمل في تغيير الوضع، وقررت المحكمة التأجيل لاستدعاء الزوج لمحاولة الصلح بينهما بمحكمة تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة.