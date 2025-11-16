قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يؤكد أهمية الحوار مُتعدّد الأطراف لتعزيز الأمن والاستقرار النووي
تراجع جديد بأسعار الدواجن اليوم .. ومفاجأة في ثمن البيض
طقس الأحد| أجواء خريفية وأمطار تضرب هذه المناطق
التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور
استغاثة مصرية تقلب السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لأزمة ميار نبيل في الإمارات
فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات
مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
«أخبار كاذبة» .. رسالة حاسمة من وسام أبوعلي لجماهير الأهلي
ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات
الغنيمة الباردة.. علي جمعة فضل هذه العبادة في فصل الشتاء
شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل
حوادث

«أنتي شغلتك البيت».. زوجة ترفع دعوى طلاق غريبة أمام محكمة الأسرة

إسلام دياب

أقامت زوجة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بالقاهرة بسبب تضررها من زوجها، لكونه لا يساعدها في الأعمال المنزلية بالبيت.

وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها رجلا مهذبا ولا يتردد في الإنفاق على المنزل، ولكنها تعمل خارج المنزل وعندما تعود تكون متعبة وتجد المنزل في حالة مزرية وأولادها في حاجة للأكل وعندما تطلب منه المساعدة يرد : «أنتي شغلتك البيت».

وأضافت أنها لم تطلب منه أن يقوم بالأعمال المنزلية كاملة بل يساعدها مؤكدة أنها حاولت التحدث معه أكثر من مرة، غير أنه كان يرد بنفس الرد: أنا مهمته الإنفاق على البيت وليس القيام بالأعمال المنزلية، ما جعلها تشعر أنها عاملة وليست زوجة، وأن الضغط اليومي جعلها تلجأ للمحكمة بعدما فقدت الأمل في تغيير الوضع، وقررت المحكمة التأجيل لاستدعاء الزوج لمحاولة الصلح بينهما بمحكمة تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة.

زوجة دعوى طلاق طلاق للضرر محكمة الأسرة حكايات محكمة الأسرة

