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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم اكتمال بعض المشروعات

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تستكمل عقد اجتماعاتها  اليوم  الثلاثاء .

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش خلال اليوم الثلاثاء عدد من طلبات الإحاطة تتعلق بمشروعات لم يتم توجيه دعم مالي لها؛ مما تسبب فى تأخر تنفيذها.

وكان قد استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد إجازة عيد الفطر المبارك أمس الأول الأحد الموافق 30 من شهر أبريل الجاري. 

وشهدت الجلسة العامة مناقشة بعض مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة.

- مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

-مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني (وأكثر من 10 من أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

- مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان طلبات الإحاطة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى مشروعات قوانين

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