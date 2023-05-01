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رئيس التحرير
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برلمان

نائب : القيادة السياسية اتخذت قرارات حمائية لدعم عمال مصر

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

توجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدا أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تكن كل تقدير واحترام للجهود التى يبذلها عمال مصر من أجل دفع عجلة الإنتاج والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية والنهضة التى تستهدفها الدولة.

وقال "محسب"، إن عمال مصر في جميع القطاعات والمجالات يقومون بدور مهم في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال الإخلاص والاتقان في العمل، لافتا إلى أن الشعب المصري لديه إيمان راسخ بقيمة العمل، ودوره في الحفاظ على استقرار المجتمع والمساهمة الإيجابية في بناء حضارة الأمم.

وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لدعم عمال مصر، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس بإنشاء صندوق إعانة الطوارىء للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه بمجرد انتهاء الإجراءات القانونية، خطوة مهمة في هذا التوقيت شديد الحساسية، حيث ارتفاع معدلات التضخم مما ساهم في زيادة الأعباء الإقتصادية على كاهل العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة.

كما شدد النائب أيمن محسب، على أهمية قرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس جاءت بمثابة إجراءات حمائية لعمال مصر خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الإلتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الاجراءات تتماشي مع ما طالبه به من فترة حيث سبق وتقدم بمشروع قانون لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر مثمنا توجيهات الرئيس اليوم واعلانه اتخاذ عدد من الاجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر.

وأكد "محسب"، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي جاد حول مشروع قانون العمل الجديد، من أجل إحداث حالة من التوافق عليه، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حريص على تقديم الدعم والرعاية اللازمة لكل عمال مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد العمال عجلة الإنتاج الدولة المصرية صندوق إعانة الطوارىء للعمالة غير المنتظمة

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