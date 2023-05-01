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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة

حماة الوطن
حماة الوطن

ثمن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، وما تضمنته تأكيدات الرئيس وتوجيهاته بشأن دعم الصناعة والإنتاج المحلي، بما يعود بالصالح العام على الاقتصاد الوطني.

وأشاد الحزب باحتفاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمال مصر، تقديرا لجهودهم على مر التاريخ، لاسيما في المشروعات القومية الحالية التي تغطي كل محافظات الجمهورية.

كما ثمن الحزب توجيه الرئيس السيسي بإنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه للعمال، فضلا عن التأكيد على ضرورة إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على العمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن حرص الرئيس السيسي على دعم ومساندة عمال مصر يؤكد الإيمان الراسخ بدورهم المحوري في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

وتوجه بالشكر والتقدير للقيادة السياسية على وقوفها إلى جانب العمال ودعمهم، والسعي الدائم والحرص على تذليل العقبات أمام التوسع في الإنتاج المحلي بما يساهم في رفع تصنيف الاقتصاد الوطني عالميا . 

حماه الوطن عبد الفتاح السيسي جلال الهريدي عمال مصر الرئيس السيسي

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