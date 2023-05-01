عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل تدريبية لطلبة كلية السياحة والفنادق بالمعهد الألماني للآثار بالقاهرة.. الأربعاء

ارشيفيه
ارشيفيه

تنظم كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بالتعاون مع المعهد للألماني للآثار بالقاهرة ورشة عمل تدريبية مكثفة لطلاب قسم الارشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية، يوم الأربعاء القادم  بمقر المعهد الألماني للآثار بالقاهرة.


تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  ،وتحت إشراف  الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف  أستاذ الآثار وعميد كلية السياحة والفنادق  جامعة المنصورة ، واشراف الدكتور ديتريش راو – مدير المعهد الألماني للآثار، وذلك في إطار تفعيل الاتفاق بين جامعة المنصورة الممثلة في كلية السياحة والفنادق والمعهد الألماني للآثار على هامش زيارة مدير المعهد الألماني للآثار بالقاهرة ولقائه برئيس الجامعة في فبراير الماضي.


وذلك لتبادل الخبرات العلمية والتدريبية في مجالات تخصص المعهد الألماني لرفع المستوى العلمي والفني والمهني للطلاب ،وذلك لتقديم مستوى متميز من الخريجين لسوق العمل وتأهليهم.


وتشمل هذه الورشة ثمانية محاضرات يلقيها  نخبة من كبار أساتذة الآثار الألمان ، وأيضاً سيتم التعرف على المعهد الألماني وقدراته العلمية والبحثية في مجالات الآثار وأيضاً زيارة مكتبة المعهد العريقة والتي تعج بالكتب والمقتنيات والمؤلفات العلمية القيمة .

الجامعات المصرية جامعة المنصورة رئيس الجامعة كلية السياحة والفنادق رئيس جامعة المنصورة على مستوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

موضوعات متعلقة

"العلاج الطبيعى" تجرى 15 ألف جلسة وتنظم ورشتى عمل خلال أسبوع

محافظ الدقهلية يجتمع باللجنة المشكلة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية للمرور على الوحدات الحكومية

محافظ الدقهلية : بدء تنفيذ أعمال تطوير شارع الجيش أمام ستاد المنصورة

قافلة جامعة المنصورة المتكاملة جسور التنمية 19 لخدمة أهالي قرية الشوامي

صحة الدقهلية تنظم لقاء حول استدامة الخدمات المقدمة للمتعايشين مع الإيدز

محافظ الدقهلية: أتوقع توريد 470 ألف طن قمح للعام الحالي

استمرار تسجيل مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء بالدقهلية

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ الأعمال التمهيدية لرفع كفاءة شارع الجيش

ترشيحاتنا

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: تلقينا عشرات الآلاف من الراغبين في المشاركة

بشري سارة بشأن بدء المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع

القومي للإعاقة: قرارات الرئيس السيسي لذوي الهمم هيأت بيئة العمل لهم

الحوار الوطني: جميع وسائل الإعلام والصحافة مدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية

أحمد موسى يحذر من أمر خطير على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ