مصطفى درويش يتحدث عن بداية دخوله التمثيل وعلاقة محمد صلاح بمسلسل 100 وش

حكى الفنان "مصطفى درويش" فى لقاء سابق قصة دخوله عالم التمثيل، موضحا أن دخوله عالم التمثيل جاء عن طريق الصدفة مع المخرج خالد يوسف، قائلا "روحت مع صحابى علشان أتفرج على الممثلين فى فيلم "كف القمر" فقالولى عايزينك فى دور ضابط " ، و بعد ذلك بدأ مشواره فى عالم التمثيل .

أوضح الفنان مصطفى درويش فى لقاء سابق له مع الإعلامية "دينا رامز " فى برنامج "ست الستات " المذاع على قناة صدى البلد، عن حكايته مع محمد صلاح بعد عرض مسلسل "100 وش"، وكان هناك مشهد ارتجالي من العصابة فى المخزن بيخططوا على مين وذكر محمد صلاح وأسرته.

وأوضح أنه كان هناك بالصدفة مباراة ، فقرروا فى المشهد أنه سيتم النصب على محمد صلاح، فاختار مصطفى درويش أن يخطف "مكة" ، مشيرا إلى أن محمد صلاح انزعج، قائلا "بلاش مكة" ، فاجتمعوا مرة أخرى فى المخزن يغنون مو صلاح فى فيديو .

و أشار إلى أن فى الحلقة الثلاثين عند أخذه الفلوس ، قال محمد صلاح “ مازحا:” قلبى و أهل بيتى غضبانين عليك ".