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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو المجلس الأعلى للجامعات يكشف تعديلات قانون كليات الطب .. فيديو

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

وضح الدكتور محمود زكي، عضو المجلس الأعلى للجامعات، مصير الطلاب العائدين من السودان، وتعديلات قانون كليات الطب.

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وأضاف "محمود زكي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن المجلس الأعلى للجامعات قام بإجراء تعديلات علي قانون كليات الطب منذ زمن، وتعديل مدة دراسة كليات الطب لخمس سنوات بالإضافة إلي عامين للتدريب هذا ليس بجديد، مشيراً إلى أن هناك فرق بين الحصول علي درجة البكالوريوس والحصول علي المهنة داخل كليات الطب.

وتابع الدكتور محمود زكي، أن من الطبيعي أن يحصل طالب كليات الطب علي شهادة البكالوريوس بعد قضاء خمس سنوات داخل الكلية ولكن يكتب في الشهادة لابد من قضاء المدة المعينة للتدريب حتي يستطيع ممارسة المهنة.

الدكتور محمود زكي المجلس الاعلى للجامعات برنامج حضرة المواطن شهادة البكالوريوس عضو المجلس الأعلى للجامعات قناة الحدث اليوم

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