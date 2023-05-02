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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف أقدم قطعة ذهب في التاريخ ببلغاريا.. لن تصدق عمرها

اكتشاف أقدم قطعة
اكتشاف أقدم قطعة ذهب في التاريخ.. لن تصدق عمرها

في كل عام، نكتشف شيئًا ما عن تاريخنا على هذا الكوكب من خلال الحفريات حول العالم، ففي إحدى هذه الحفريات، وجد علماء الآثار ما قد يبدو أنه أقدم قطعة ذهب في العالم يعود تاريخها إلى 4500 قبل الميلاد.

كانت حبة الذهب التي تم العثور عليها ثُمن البوصة الموجودة في بلغاريا وقد تكون أقدم ذهب معالج تم اكتشافه في أوروبا وربما العالم.

ذكرت وكالة رويترز في عام 2016 أن الخرزة تسبق أقدم قطعة ذهبية سابقة والمعروفة باسم Varna Gold، وهي عبارة عن قطعة من الذهب تم العثور عليها في مقبرة خارج ميناء فارنا على البحر الأسود.

تم العثور على ذهب فارنا جولد بين عامي 1972 و1991 ووزنه حوالي 5.8 كجم.

ومع ذلك، فإن الخرزة الجديدة التي تم العثور عليها في بلغاريا تعيد اللغز إلى الوراء 200 عام أخرى.

قال يافور بويادجييف الأستاذ في أكاديمية العلوم البلغارية والمسئول عن التنقيب، لصحيفة كراسيميوف "لا أشك في أنه أقدم من ذهب فارنا.. إنه اكتشاف مهم حقًا.. إنها قطعة صغيرة من الذهب لكنها كبيرة بما يكفي لتجد مكانها في التاريخ".

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