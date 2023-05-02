رئيس مجلس إدارة "سويتانا" يشيد بمبادرة ابدأ: تقدم المساعدة والخدمات لكافة المصانع

قال محمد إبراهيم، رئيس إدارة مصنع سويتانا، إن مبادرة ابدأ تقدم المساعدة والخدمات لكافة المصانع، وتعمل على كل المشاكل التي يمكن أن تواجه المصانع، متابعا: المبادرة تتدخل على الفور لحل أي مشاكل أو عقبات.

وأضاف "محمد إبراهيم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى،: أن المبادرة تعمل بشكل كبير في التحول الرقمي، وتسعى إلى تحويل الشركات للعمل بالنظام التكنولوجي، متابعا: المبادرة توفر الدعم المادي والمعنوي والشراكة لكل المصانع.

واسترسل: الشركة تنتج منذ أكثر من 6 أشهر، ونسعى إلى تغطية كافة احتياجات الاسواق في المحافظات، كا أننا نجحنا في تصدير الحلويات إلى السودان وفلسطين، حتى الآن ونستهدف زيادة الأرقام خلال السنوات القادمة.

ولفت إلى أن الشركة والمصنع تقوم على أيدي مصرية كاملة، متابعا: على أي مستثمر التوجه إلى مدينة العاشر من رمضان، فهي ممتلئة بالعمالة المحترفة.