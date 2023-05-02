بعد افتتاح السيسى عددا من المصانع.. صدى البلد يستطلع آراء رجال الصناعة في مبادرة "ابدأ".. ورئيس غرفة الصناعات الهندسية: ستحقق طفرة صناعية واقتصادية كبري



الصناعات الهندسية: ابدأ من أهم المبادرات الرئاسية لتحقيق طفرة إنتاجية

رجال الأعمال المصريين: مبادرة إبدأ مهمة وضرورية لتوطين الصناعات التكنولوجية

لجنة الصناعة برجال الأعمال: تصنيع مستلزمات الإنتاج هو الجانب الإيجابي لمبادرة ابدا

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "ابدأ" و تسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والعمل علي توطين الصناعة الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية ، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات كما تسهم المبادرة الوطنية للصناعة (ابدأ) فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

أهم المبادرات الرئاسية

قال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» تعتبر من أهم المبادرات الرئاسية التي ستحقق طفرة صناعية واقتصادية كبري، موضحا أن تلك المبادرة بها مزيد من الخطوات الجادة لتوطين الصناعة المصرية بجانب توفير احتياجات السوق المصري والإسهام في زيادة القدرة التنافسية وتحسين الإنتاجية، من أجل الوصول للصادرات بـ١٠٠ مليار دولار.

وأوضح المهندس فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن مبادرة ابدأ انطلقت فكرتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 في أحد مؤتمرات الشباب، لربط مبادرة "حياة كريمة" بمشروع متكامل للصناعة، وجاءت البداية بإقامة مجمعات صناعية داخل "حياة كريمة"، بالإضافة لبناء وحدات اقتصادية تضمن استدامة المشروع، و تنمية العنصر البشري لتوفير فرص العمل للشباب، موضحا أن القائمين علي المبادرة استطاعوا أن يصلوا إلي 3 آلاف مصنع يواجهون مشاكل بسيطة خلال الفترة الماضية وتم حل جزء منها، وبالفعل بدأت تعمل أحسن من الأول.

وشدد أن إطلاق مبادة “ابدأ” لتوطين الصناعة المصرية، وانطلاقًا من إدراك أهمية الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية؛ كونها المحرك الأساسي الذي يضمن الاستغلال الأمثل والأكثر كفاءة للموارد، ما يضمن أن “ابدأ” ستدفع وبقوة قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة، لتصبح سوقًا جاذبة للاستثمار يصدر منتجاته وينافس بها في الأسواق العالمية.

توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر

و من جانبه أكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية المبادرة الوطنية ابدأ في توطين الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجية في مصر.

وأشار في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى حرص الجمعية من خلال لجانها القطاعية على مناقشة كافة المجالات الاقتصادية والخدمية، ولها رؤية ورأي من خلال توصياتها للجهات المختصة والتي في صالح الاقتصاد المصري.

وأوضح أن المجتمع الصناعي لديه شغف واهتمام بالمبادرة الرئاسية إبدأ لتوطين الصناعات بمختلف أحجامها في مصر حيث تعد الصناعة الوطنية قاطرة التنمية.

زيادة في الاستثمارات

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى ، بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن الفترة القادمة مطلوب تعميق الصناعة وتصنيع مستلزمات الإنتاج التي تصنع في الخارج وهو الجانب الآخر الإيجابي لمبادرة ابدا حيث تسهم في خلق زيادة في الاستثمارات وتشغيل عمالة وزيادة الناتج القومي وتقليل حجم الواردات.

وأشار المنزلاوى، فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد"، إلى أن تقديم ابدأ في مؤتمر الصناعة الأول كان إيجابيا ومشجعا لكل رجال الأعمال.

ولفت إلى أن المبادرة نتج عنها مشروعات جديدة جاهزة وأخرى مستقبلية، مضيفا: «نطمح كمصنعين أن يكون هناك دعم فني من المبادرة، وكذلك التنسيق فيما يخص المكونات التي يتم استيرادها من الخارج ، حيث أن حجم إنتاج المستلزمات اللازمة للصناعة غير كافي.