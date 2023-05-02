لاعبو النادي الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد شادي حسين

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد ميلاد اللاعب شادي حسين، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، صورة للاحتفال بعيد ميلاد شادي حسين، وعلق عليها بأشكال القلوب.

وهنأ اللاعب رامي ربيعة، شادي حسين بعيد ميلاده، وكتب عبر خاصية “الاستوري”: “اخويا وصديق الطفولة كل سنة وانت طيب يا حبيبي”.

وشارك اللاعب حمدي فتحي متابعيه صورة له برفقه شادي حسين، وعلق عليها كاتبًا: “عيد ميلاد سعيد”.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالتدي الأهلي صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعه المقبل في بطولة السوبر المصري علي ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الأول اليوم هناك.

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي ستغادر إلى الإمارات وتضم كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومحمد هانى ومحمد أشرف وخالد عبدالفتاح ومحمود متولى ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وعلى معلول وحمدى فتحى واليو ديانج ومروان عطية وأحمد القندوسى ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر.