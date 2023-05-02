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أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد مشروع أمان -2 لإدارة الإشارة

رئيس الأركان يشهد
رئيس الأركان يشهد مشروع أمان -2 لإدارة الإشارة

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الإشارة (أمان-2) والذى إستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب الإستراتيجى التعبوى لهيئات وإدارات القوات المسلحة.

مدير إدارة الإشارة

وألقى اللواء أح بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة كلمة أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير كافة الإمكانيات لإدارة الإشارة لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكل كفاءه وإقتدار.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الإستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف المستويات والتى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال إدارة الإشارة ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بالتحديث والتطوير للنظم والمعدات الإشارية داخل القوات المسلحة لمواكبة التقدم المستمر فى مجال تكنولوجيا الإتصال ونقل المعلومات .

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة المشاركين بالمشروع فى أسلوب إداراتهم للمواقف الطارئة ، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات ، مشيراً إلى أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية للمنظومة الإشارية بالقوات المسلحة لتكون قادرة على تنفيذ كافة مهامها.

رئيس الأركان يشهد مشروع أمان -2 لإدارة الإشارة

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رئيس الأركان إدارة الإشارة الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة مدير إدارة الإشارة الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

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