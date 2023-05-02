سقط مغشيا عليه..تفاصيل وفاة عامل أمن بنادي القناة بالتزامن مع دفن زميله

توفي عامل أمن بنادي القناة، قبل قليل، بالتزامن مع قيام مجلس إدارة النادي بحضور مراسم دفن عامل آخر" عامل بغرف الملابس" ، عثر علي جثته ملقاة بترعة الإسماعيلية.



وخلال دفن الغريق، سقط عامل الأمن في الجنازة ليودع نادي القناة، اليوم الثلاثاء، اثنين عاملين، لفظوا أنفاسهم الأخيرة في حادثتين متفرقتين.

ونعي مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور خالد عفيفي بخالص الحزن والأسى وفاة الراحل علي حسن أحد أفراد الأمن داخل نادي القناة الذي إنتقل الي رحمة الله تعالى قبل قليل وذلك أثناء جنازة الراحل عطية مصطفى عطية.



وكانت الأهالي، قد عثرت علي جثة شاب عامل بغرفة ملابس نادي القناة، طافية بمياه ترعة الاسماعيلية.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد العثور علي جثة عامل غرفة الملابس عطية مصطفى عطية.

وقالت إدارة النادي عبر صفحتها الرسمية، كان عطية مصطفى نموذج ومثال للتفاني والاخلاص في عمله طوال مسيرته داخل نادي القناة في الخدمات المعاونة.

وتقدمت المنظومة الرياضية بنادي القناة وجميع العاملين بخالص التعازي الي أسرة الراحل.

وشيعت جثمان الفقيد من مسجد التوحيد بأبوعطوة، اليوم الثلاثاء.