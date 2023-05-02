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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أُصيب 9 أشخاص اليوم الثلاثاء، إثر وقوع  حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، بالطريق الزراعي القاهرة - أسوان في إتجاه مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمه.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسوان الزراعي، بالقرب من مركز الواسطى شمال المحافظة أسفر عن إصابة 9 أشخاص، ووجه مدير الأمن بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم اوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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وجرى نقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي، وجاري تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

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