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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف دعمه المالي للسلطة الفلسطينية

إسرائيل تطالب الاتحاد
إسرائيل تطالب الاتحاد الأوروبي

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في بروكسل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

ووفقا للقناة الـ12 العبرية، فقد أدان بوريل خلال اللقاء إطلاق الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة.

وطالب كوهين بوقف الدعم المالي الذي يقدمة الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية. 

كما دعا الوزير الإسرائيلي الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي وفرض مزيد من العقوبات الدولية على طهران.

يأتي ذلك بعد سلسلة من المحادثات الصعبة التي جرت بينهما مؤخرًا ، حيث رفضت تل أبيب زيارة بوريل إلى إسرائيل بزعم أن مواقفه مؤيدة للفلسطينيين.

وقالت القناة العبرية، إن الطرفين ناقشا تعزيز العلاقة بين إسرائيل ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وقررا عقد اجتماع قمة هذا العام.

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