16 منطقة في إقليم كردستان العراق تتعرض لهجمات بطائرات مسيرة| تفاصيل

قالت هبة التميمي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن الجهات المسؤولة عن الهجمات التي طالت بغداد وإقليم كردستان وعددًا من المحافظات الشمالية، بينها نينوى والموصل، لم تُحدد حتى الآن، مشيرةً إلى أن أيًّا من الفصائل العراقية لم يتبنَّ تنفيذ هذه العمليات بشكل مباشر.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ بيانًا صادرًا عن الفصائل العراقية أشار إلى تنفيذ 41 عملية، سواء داخل العراق أو خارجه، دون تحديد المواقع المستهدفة بدقة، سواء في الداخل أو خارج المنطقة، ما يزيد من حالة الغموض المحيطة بتلك الهجمات.

وتابعت، أن إقليم كردستان شهد ليلة وُصفت بأنها من أعنف الليالي منذ بدء الحرب، حيث تعرضت 16 منطقة في أربيل والسليمانية ودهوك لاستهداف بطائرات مسيّرة، شملت مواقع حيوية، من بينها قاعدة أربيل ومحيط القنصلية، إضافة إلى مقار تابعة للمعارضة الكردية في السليمانية ودهوك.

وأشارت إلى أن أربيل شهدت أيضًا استهدافًا بطائرة مسيّرة قرب مقر إقامة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، حيث تم إسقاطها بواسطة الدفاعات الجوية، كما سقطت طائرة مسيّرة أخرى بشكل مباشر على مقر إقامة رئيس إقليم كردستان بارزاني في محافظة دهوك.

