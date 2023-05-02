بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تعرض مستوطنة سديروت للقصف الصاروخي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن أربعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مستوطنة سديروت.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إٍسرائيل”، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن نظام القبة الحديدية اعترض أحد الصواريخ وسقط الثلاثة الآخرون في مناطق مكشوفة دون التسبب في أي إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف خلال الساعة الماضية.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عدد من الصواريخ سقط في الجيب الفلسطيني، بينما سقطت البقية في قرب مستوطنات الغلاف.