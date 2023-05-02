دوي صافرات الإنذار بمستوطنات الغلاف بعد إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بدوي صافرات الإنذار من جديد في مستوطنات غلاف قطاع غزة وسديروت بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية علي القطاع.

تأتي الرشقات الصاروخية في الوقت الذي ينفذ فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات في قطاع غزة ردا على 37 صاروخا أطلقت على جنوب إسرائيل اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ينفذ غارات جوية علي قطاع غزة ردا علي الرشقات الصاروخية التي أطلقت من القطاع اليوم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن دوي انفجارات سمعت في شمال غزة.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع اصابات في قطاع غزة.