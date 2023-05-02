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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وسوسيداد

صدى البلد

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

ريال سوسيداد كان المهيمن على أحداث الشوط الأول، وحرمته العارضة من التسجيل عن طريق زوبيمندي، من متابعة للركنية التي نفذها الياباني كوبو في الدقيقة 16.

وكاد ميليتاو أن يسجل لـ ريال مدريد بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 24، لكن ريميرو حارس سوسيداد تصدى لتسديدته بنجاح.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - رودريجو جوس - ماريانو دياز

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