حكم عدم استطاعة إخراج كفارة اليمين طعاما.. أمين الإفتاء يوضح

قال الدكتور على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.

وأضاف فخر، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه فى فتوى مسجله له، مضمونها( حلفت على زوجتي على عدم فعل شيء ما و أريد العدول عن هذا اليمين فما هي كفارته؟ )، لو حلفت على زوجتك انها لا تكلم فلانة ثم وجدت بعد ذلك أنك كنت مخطأ فى هذا اليمين أو أنك تسرعت فى هذا اليمين واردت ان تسمح لها بأن تتحدث مع هذه السيدة التى كنت قد منعتها قبل ذلك فلا مانع فى هذه الحالة ان تكلمها ثم بعد ذلك تكفر عن هذا اليمين بإطعام 10 فقراء من أوسط ما تأكل.

وإستشهد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك الذي هو خير).

كفارة العجز عن الوفاء بالنذر

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النذر عبادة أوجبها الإنسان على نفسه وما أوجبه العبد على نفسه؛ يجب الالتزام به، مشيرا إلى قوله تعالى: « وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق (29)»الحج.

خطأ شائع في كفارة اليمين



قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إنه أشيع بين الناس أن صيام ثلاثة أيام هو وحدها كفارة اليمين، ولكن الكفارة لا تبدأ بالصيام.

وأضاف مبروك عطية، في فيديو له، أن كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين أولا، فإن لم يتمكن من الإطعام فكسوة العشرة مساكين، فإن لم يتمكن من الكسوة فتحرير رقبة، فإن تعذرت هذه الأمور فصيام ثلاثة أيام.

واستشهد بقوله تعالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولٰكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ۖ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ۖ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ۚ ذٰلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ۚ واحفظوا أيمانكم ۚ كذٰلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون".

وأشار إلى أن الصيام هو أخر الكفارة، وتناسوا أن أول أنواع الكفارة هي الإطعام والكسوة أو تحرير رقبة، واقتصروا في كفارة اليمين الصيام فقط، منوها أن كفارة اليمين هي فرض وواجب على المسلم الذي حنث في يمينه.