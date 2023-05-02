فاتني صلاة المغرب 3 أيام في أي وقت أقضيها بعيدا عن وقت الكراهة

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، ييقول صاحبه: فاتني صلاة المغرب 3 أيام متتالية ففي أي وقت أقضيها بعيدا عن وقت الكراهة؟.

أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: يجب ان تجتهد قدر المستطاع أن تكون الصلاة في وقتها، كما أمرنا الله وعز وجل “ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا”.

وأضاف أمين الفتوى: ووقت الكراهة في الصلاة لا يكون إلا في النوافل فقط بمعنى لو أن شخص يريدأن يصلي ركعتين شكر لله فلا يجوز الصلاة في وقت الكراهة، أما الصلاة الفائتة أو القضاء فيجوز في وقت الكراهة ولا شيء في ذلك.

وأشار عبد السميع إذا فات شخص صلاة العصر وتذكرها قبل المغرب بدقائق وهذا وقت كراهة فهل يترك صلاة العصر؟ ، بالطبع لا يجب أدؤها وقت ما تذكرها.