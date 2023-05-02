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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لم أخرج زكاة الفطر حتى الآن فما الحكم؟.. أمين الفتوى يرد

صدى البلد

لم أخرج زكاة الفطر حتى الآن لمروري بضائقة مالية، فما الحكم وما هو التصرف الشرعي؟ ..  سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك،  وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة الدار،  قائلا : آخر موعد لإخراج زكاة الفطر يكون قبل مغرب يوم عيد الفطر المبارك،  وعلى ذلك فأنت وقعت في إثم كبير ويجب عليك الاستغفار والندم والتوبة ثم تقضي ما عليك من زكاة الآن دون تأخير. 

وأضاف أمين الفتوى أن زكاة الفطر دين في رقبة صاحبه كالصلاة تماما يجب أن يقضي هذا الدين وقت تذكره.  

قيمة زكاة الفطر 

وحددت دار الإفتاء 30 جنيها مقدارا لزكاة الفطر هذا العام،  حيث يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)، فزكاة الفطر تابعة للنفقة.

وقال الشيخ سليم حمدي، إن الله أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولا تحصر ولا تستقصى، ومن هذه النعم نعمة المال، ثم شرع الإسلام الإنفاق في سبيل الله، وجعله واجباً عن طريق الزكاة، ومستحباً عن طريق الصدقة، وكلاهما طهارة للنفس والمال معاً، فالزكاة في حقيقتها وجوهرها تعتبر من أهم أركان الإسلام ودعائم الإيمان، ولأهميتها ومكانتها ومنزلتها قرنت بالصلاة التي هي عماد الدين في اثنين وثمانين موضعاً في القرآن الكريم.

وأضاف الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية أن من الأسرار التي تكمن في هذا الربط والاقتران بين الصلاة والزكاة كما يقول المفسرون أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان على عبيده، ومن الأسرار كذلك أن الصلاة بها ومن خلالها تصلح العلاقة بينك وبين ربك، والزكاة بها ومن خلالها تصلح العلاقة بينك وبين الناس، ولذلك يقولون: إذا أردت أن تقوي العلاقة بينك وبين الله فعليك بالصلاة، وإذا أردت أن تقوى العلاقة بينك وبين الناس فعليك بالزكاة.

زكاة الفطر أخر موعد لزكاة الفطر دار الإفتاء

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